Anmelderne anbefaler: Godzilla kommer! Godzilla kommer! Nu som menneskehedens eneste håb imod en hævngerrig natur

FOR ABONNENTER

Islandsk litteratur er i særklasse, og Sjón ligger i front. Næste uges store bogudgivelse herhjemme er hans ’CoDex 1962’, der overlegent forener gamle myter, science-fiction, krimi og popkultur. Hans sprog er beåndet som en stor poets og gennemstrømmet af musikalitet. Hovedpersonen Josef Löwe, der kan huske alt, hvad han nogensinde har oplevet, er søn af en jødisk krigsflygtning fra Anden Verdenskrig og skabt ud af et stykke ler. ’CoDex 1962’ er en tre-i-en’er. En trilogi med et vigtigt budskab fra en magiker, der altid går sine egne veje. Sjón hævder, at det islandske folk foretrækker fantasi frem for fakta, når nutidens udfordringer skal takles. Den pointe kan man tænke længe over i en fake news-tid.