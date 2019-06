De ligner ganske almindelige unge middelklassedanskere. Han har mørke skægstubbe, er klædt i gråt, og så har han tatoveringer ned ad den ene arm. Hun har langt lyst hår, fregner i ansigtet og en pink t-shirt på.

Intet ekstraordinært der. Deres job derimod er alt andet end normalt.

De får penge for at rydde op på verdens største sociale medie. Dagligt sidder de to unge danskere på et kontor i et højhus i Barcelona og ser på had, mobning, vold, racisme, obskure former for porno, mordvideoer og folk, der slår børn eller skærer i dem selv og deres kæledyr.

De er blandt i alt cirka 15.000 personer, der på verdensplan er ansat til at forsøge at sortere i de opslag, som Facebooks knap 2,4 milliarder brugere lægger op. De udfører et job, der ikke fandtes for ti år siden, men som har vist sig at være nødvendigt i en verden, hvor tusindvis af mennesker ikke kan lade være med, ja, at lukke lort ud på nettet.

De seneste år har Facebook tredoblet antallet af moderatorer på verdensplan. Det er sket i takt med, at en horde af politikere har krævet, at platformen får styr på, hvad der spredes, og sætter en stopper for alt fra terrorpropaganda over liveselvmord til hadefulde ytringer, som ødelægger den offentlige debat. I samme periode er kritikken af platformens retningslinjer og indsats eksploderet.

Moderatorerne er internettets skraldemænd, klædt i politiuniformer. Og det er ikke bare et beskidt og kontroversielt arbejde at forsøge at holde orden på de sociale medier, som bliver brugt af mennesker alle vegne til at diskutere politik og den slags.

Det er i virkeligheden en uløselig opgave, som Facebook har sat tusindvis af unge mennesker til at forsøge at klare for platformen. Moderatorerne sletter millioner og atter millioner af opslag i en opslidende kamp for at tømme et tilsyneladende uendeligt hav af ubehageligheder. De er en central del af Facebooks værn mod den ondskab, som har vist sig at trives så glimrende på det sociale medie. Derfor sidder der døgnet rundt folk bag de sorte computerskærme på kontoret i Barcelona og fjerner film, billeder og tekster, som den amerikanske virksomhed ikke bryder sig om.

Og ikke nok med at moderatorerne bliver konfronteret med makabre livevideoer, hvor ulykkelige mennesker tager livet af dem selv, eller hvor syge mennesker torturerer andre mennesker. De lever også med risikoen for selv at blive angrebet af tidligere ansatte, der er blevet traumatiseret af deres arbejde. Og ikke mindst vrede brugere.

Sidste år gik en kvinde ind i YouTubes hovedkvarter i Californien i USA og skød flere ansatte, inden hun tog livet af sig selv. Hun gjorde det i protest mod videoplatformens retningslinjer.

Derfor er moderatorerne i denne historie anonyme. Det har været et krav fra Facebook, som har inviteret og lukket mig ind i højhuset i Barcelona, ind bag to sikkerhedsluser med alarmer, hvor danske moderatorer arbejder.

Det er en lukket og kontrolleret verden. Moderatorerne skal underskrive hemmelighedsklausuler, der forhindrer dem i at tale om deres arbejde. Anonyme ansatte har ikke desto mindre i internationale medier fortalt, at arbejdet giver dem psykiske mén. At de får lidelser, der minder om posttraumatisk stresssyndrom. At de bliver paranoide.

Eller som en moderator siger i Barcelona:

»Jeg bliver nødt til at forestille mig, at jeg bare ser en film. Ellers bliver jeg en smule skør«.

Danske og internationale eksperter anklager samtidig Facebook for at gribe alt, alt for langt ind i brugernes ytringsfrihed i forsøget på at dæmme op for had og terrorpropaganda på platformen. Facebook får kritik for at fjerne for meget. For at fjerne det forkerte. Og for at være alt for passive, når terrorister bruger platformen til at livestreame drab på uskyldige, som det skete i Christchurch i New Zealand tidligere i år.