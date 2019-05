Stiller diagnose på 500 års bagkant: Leonardo da Vinci havde muligvis ADHD

Det er ikke så usædvanligt at tale om sene diagnoser, når det kommer til ADHD.

Men en diagnose på 500 års bagkant må siges at være noget usædvanligt.

Alligevel antyder professor i psykologi på King’s College London Marco Catani, at ADHD kan være årsagen til, at Leonardo da Vinci satte mange værker i gang, men havde svært ved at afslutte dem.

I en artikel i tidsskriftet Brain, redegør Catani, på baggrund af historiske kilder, for, hvorfor han mener, at multikunstneren havde ADHD.

»Selv om det er umuligt at lave en efterdødsdiagnose på nogen, som levede for 500 år siden, er jeg overbevist om, at ADHD er den mest overbevisende og videnskabeligt plausible hypotese, der forklarer Leonardos problemer med at gøre sine værker færdige«, siger professoren til Science Daily:

»Historiske optegnelser viser, at Leonardo brugte overdrevet meget tid på at planlægge projekter, men manglede vedholdenhed. ADHD kan forklare aspekter af Leonardos temperament og hans underlige, lunefulde geni«, siger han.

Da Vinci så sit liv som mislykket

Ifølge artiklen havde Leonardo da Vinci siden barndommen kroniske problemer med at samle sig om opgaver og var altid på farten. Lige så meget som han opfandt, lige så lidt kunne han koncentrere sig om at blive færdig med tingene.

Foto: The British Library Board/The British Library Et opslag fra en af da Vincis notesbøger.

Professor Catani noterer sig også, at da Vinci var venstrehåndet, formodentlig ordblind, og at hans højre hjernehalvdel var styrende for de sproglige funktioner, hvilket typisk varetages af den modsatte hjernehalvdel. Alle tegn på ADHD.

»Der er den vedvarende misopfattelse, at ADHD er typisk for uvorne børn med lav intelligens med udsigt til et problemfyldt liv. Tværtimod har de fleste af de voksne, jeg ser i mine kliniske rapporter været begavede, intuitive børn, som senere har udviklet symptomer på angst eller depression fordi de ikke har opfyldt deres potentiale«, siger professoren til Science Daily.

Han siger videre, at det er »utroligt«, at da Vinci så sig selv som en person med et »mislykket liv«.

»Jeg håber, at Leonardos tilfælde kan vise, at ADHD ikke er forbundet med lav intelligenskvotient eller mangel på kreativitet, men rettere et problem med at kapitalisere på sine naturlige talenter«, siger han.