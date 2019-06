Du kan røre Keanu, men han vil ikke røre dig: Keanu Reeves hyldes, fordi han aldrig rører ved sine fans på billeder

En sand gentleman holder fingrene fra kvinderne, har Keanu Reeves erfaret.

Tilsyneladende mestrer den 54-årige skuespiller kunsten at kunne posere sammen med kvindelige fans uden at røre ved dem.

Og det er åbenbart en helt særlig ting.

Det skriver CNN.

For på Twitter er et opslag med billeder af Keanu Reeves, der står sammen med forskellige kvinder, blandt andre countrystjernen Dolly Parton, blevet delt over 80.000 gange og liket af næsten 400.000 brugere.

På billederne fremstår Reeves nærmest som en sand Jesus, der står med med sit lange, mørke hår og armene bredt ud til siderne bag ryggen på kvinderne. Hans håndflader rører ikke ved kvinderne, men er åbne og vendt mod det beskuende folk.

Lol Keanu ain’t taking no chances. pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) 9. juni 2019

Respektfuld eller bange for MeToo?

I mange af de over 5.000 kommentarer bliver skuespilleren hyldet for at respektere kvindernes personlige grænser med sine svævende hænder og bliver blandt andet kaldt for en »respektfuld konge«:

»Keanu har den utrolige evne til at få dig til at føle dig krammet, uden overhovedet at have rørt dig«, skriver Polly Karr fra Ohio.

»Vi står med en respektfuld konge«, skriver Twitterbrugeren ’Elle’.

»Jeg synes ikke, det er respektløst at kramme nogen, der vil have taget et billede sammen med dig. Men at vælge alligevel at respektere deres personlige grænser er smart, fordi det er betænksomt«, skriver Jacquis Neal fra Chicago.

Andre er dog knap så overbeviste om, at han holder nallerne væk, fordi han udviser respekt for kvindernes personlige grænser, men mere fordi han er bange for at blive ramt af MeToo-anklager:

»Han forsøger at undgå at blive anklaget for seksuelt overgreb, eftersom selv et kram kan ende der i øjeblikket«, skriver en bruger, der blot kalder sig Nate.

»Hvor trist, vi er nået til det punkt«, skriver Margarito Vasquez.

Og så er der en bruger, der har en helt anden teori om årsagen til Reeves svævende hænder, som er af mere pragmatisk karakter.

Hvis man zoomer ind på Reeves hånd på et af billederne, kan man nemlig se, han holder en cigaret mellem fingrene.