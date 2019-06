Et spektakulært forslag om ny bypark ved Tivoli bliver godt modtaget. Men den anden del af planen, et nyt hoteltårn i selve haven tegnet af BIG, deler vandene på Københavns Rådhus.

FOR ABONNENTER

Et grønt byrum for gående og cyklister skal forvise bilisterne fra hele den del af Vesterbrogade, som løber langs Tivoli mod Københavns Rådhusplads. Samtidig skal et nyt 70 meter højt begrønnet hoteltårn tegnet af Bjarke Ingels Group rejse sig bag havens H.C. Andersen-slot.