Pakistanske toppolitikere havner i kat-astrofe på Facebook

En regional minister i Pakistan livestreamede i sidste uge en briefing, for at alle kunne holde sig orienterede om lokale politiske problemer. Personen, der filmede, glemte bare lige at slå kattefilteret fra.

En regional pakistansk minister havnede i fredags i noget af en kattepine under et officielt pressemøde.

Shaukat Yousafzai havde ellers stået for et hav af den slags møder. Både som tidligere journalist, regional sundhedsminister og rådgiver for Pakistans premierminister, Imran Khan.

Derfor sad han også helt professionelt og briefede en række journalister i Peshawar om en række lokale politiske problemstillinger.

I et forsøg på at være mere åbne live-streamede man det hele på partiets facebookside.

Og hvor galt kat’te gå, når man vælger en venlig frivillig til at filme det hele?

Rimelig galt, viste det sig, for personen havde, ved en fejl må man formode, slået et kattefilter til.

Det betød, at Yousafzai og et par andre på videoen fik et par flotte katteører, lyserøde kinder og knurhår.

»Fjern filteret, manden er blevet forvandlet til en kat«, skrev en facebookbruger ret hurtigt, men det var alligevel for sent.

Et hav af partimedlemmer nåede sammen med en god del af Twitter at få sig et godt grin.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) 14. juni 2019

I propose all parliamentary proceedings around the world to be recorded with Cat Filters. Please start with the British Parliament! @HouseofCommons @UKHouseofLords @UKParliament https://t.co/7vAJRcEN3m — अजय (@RuralHuman) 15. juni 2019

Et partimedlem syntes, at den midaldrende informationsminister pludselig så »sød ud«, mens en anden skrev »miav miav miav«.

Partiet fik hurtigt slettet videoen og spinnede efterfølgende det hele til noget positivt. De er nu stolte over at have bragt pakistanske politikere ud på internettet.

Hovedpersonen selv stak ikke halen mellem benene efterfølgende.

»Jeg var ikke den eneste. De to ved siden af mig blev også forvandlet til katte. Det var jo en fejl. Vi skal ikke tage alting så seriøst«.