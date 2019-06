»Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente, når min far er med på Roskilde. Jeg skal selvfølgelig huske at tage solcreme på… Ellers bliver jeg mindet om det«.

Per Munch – far og journalist – er væltet ind på Roskilde Festival med en (noget fladmast) madpakke til sønnike, solcreme og en seriøs mængde vodka. For nu skal der gang i festen. Men var det nu en så smart idé med den rullekuffert? Og hvordan skal det gå, når far Per og Christian for alvor kommer i gang med festen?