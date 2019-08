Karen Fastrup er blevet rost for at nedbryde tabuet om psykisk sygdom, noget, hun begyndte på, da hun skrev opdateringer på Facebook, mens hun var indlagt. Noget, hun er fortsat med som populær foredragsholder og nu, hvor hun er aktuel med DR’s podcastserie ’Er du sindssyg?’, som har mange lyttere.

Her ved den 52-årige forfatters spisebord, oppe i himlen over Frederiksberg og med begge vinduer vidt åbne på grund af varmen, taler Karen Fastrup ikke om, hvad der skete i stuen i den sydjyske landsby, som en scene, men som »en hændelse«.

»Sådan en hændelse der. Den sætter dybe, dybe spor i et barn. I en ung pige. En ung kvinde. En kvinde«.

Hun kører en blød lok af det røde hår om bag øret, rører ved sommerkjolens hvide krave.

»Fordi … Hvordan udvikler du en kærlighed til din egen krop, til din egen nye, kvindelige krop, når du har været sådan en hændelse, sådanne hændelser, igennem? Hvordan tilgår du din egen seksualitet uden skam bagefter?«.

Karen Fastrups øjne er blå. De er et vand, lige nu blikstille. Hun trækker vejret lidt højt i brystet, men taler med en rolig og mørk stemme, som bærer Jylland i sig.

»Det er jo … sindssygt ødelæggende«, siger hun.

»Og sindssygt svært at vokse op med. Det har da også taget mig, altså, for fanden mand, det har taget mig vildt meget terapi op igennem mine unge år, i 20’erne, at gøre mig fri af det. Fri af det blik, af hans blik«.

Skammen driver på mange måder ud af Karen Fastrups seneste arbejde. Eller faktisk er det mere præcist at sige, at det er skammen, der driver værkerne. Skammen over at være syg. Over at vokse op i en dysfunktionel familie. Over at føle sig forkert.

»Skammen er potent, den er helt vildt potent«, siger hun.

»Det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at skrive ’Hungerhjerte’, mens jeg var indlagt. Jeg kunne mærke det fysisk, intuitivt. At der var en potens i den skam, der kommer af at gå så tæt på. På min skrøbelighed, på mig selv, på min familiehistorie. I blottelsen«.

Vi er vant til at tænke på skam som noget, der hæmmer, holder igen og holder på plads. Ligesom vi er vant til, at psykisk syge er på ’den lukkede’. Og til, at når de raske taler om de syge, dæmpes stemmerne.

Men det skamfulde kan rumme en stor kraft, som kan bruges i litteraturen, siger Karen Fastrup.

»Jo tættere jeg gik på alt det, der er så ufattelig pinagtigt, det, der er så smertefuldt og skamfuldt, jo vildere, jo mere desperat, jo stærkere blev det, jeg skrev«.

Det er også en menneskelig erfaring, hun har gjort sig.

»Jeg var sindssygt bange for, at bogen ville ændre andre menneskers blik på mig. At jeg ikke ville få flere opgaver som oversætter, eller at private relationer ville tage afstand. Men det er ikke sket. Jo mere åbent jeg taler om de her ting, jo mere styrket lander jeg i mig selv. Og jo tættere kan jeg komme på andre mennesker«.

Det lyder ret fantastisk?

»Ja, det er det også. Men jeg tror også, det handler om, at det ikke er en klynkebog. Jeg har ikke ondt af mig selv, det er ikke synd for mig. Der er en myndighed i romanen, som jeg også møder op med, når jeg holder foredrag«.

Karen Fastrup retter sig op i stolen. Det var svært at beslutte sig for at skrive barndomserindringerne i ’Hungerhjerte’, fortæller hun, men imens hun skrev, var hun iskold.

»Hvis jeg skriver og samtidig bliver overmandet af sorg eller af medlidenhed med den lille Karen, der havde angst, så kunne skriften risikere at blive sentimental. Eller noget føleri eller noget privat noget – og det gider jeg ikke«, siger hun bestemt.

Til gengæld har følelserne flere gange overvældet Karen Fastrup i forbindelse med arbejdet med podcasten, eller når hun har været rundt i landet det seneste år.

»Hvis jeg har skullet læse nogle barndomsstykker op, og jeg har stået foran et publikum, så har jeg pludselig oplevet, at jeg har været nødt til lige at samle mig. Før jeg kunne fortsætte. Og det er kommet fuldstændig bag på mig«.

Så der er to forskellige personer? En, der skriver, og så en, der bagefter kan læse det, der er blevet skrevet?

»Sådan kan det godt føles. Faktisk«.

Hun smiler. Med lidt store fortænder og helt ud i kinderne.

Siden ’Hungerhjerte’ udkom i efteråret, har hendes indbakke været befolket af breve. Ord og tanker fra mennesker, der selv er syge eller har været det.

»Der er folk på min alder, der skriver, at hvis denne bog var kommet, da de var unge og fik deres diagnose, så havde de kunnet leve mere rankt. Det siger jo noget om stigmatisering, ikke?«, siger hun.

Kalenderen har også været fuld. Karen Fastrup har givet utallige interviews og har i stor stil stillet op til samtaler, foredrag og oplæsninger over hele landet.