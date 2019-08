Jacob Mollerup: Mange medier dækker stadig klimaet totalt utidssvarende, forfejlet og helt utilstrækkeligt

Klimadækningen er af mange redaktører i årtier blevet betragtet som pligtstof – noget, læsere og seere reelt ikke orkede at høre mere om. Det billede er vendt det seneste par år. Samtidig er flere medier omsider begyndt at kalde en krise for en krise.

Klimahistorier har haft et ry som kedelige og deprimerende. De kunne være nok så vigtige, men i årtier har indflydelsesrige redaktører ikke troet på, at de var vejen til at sælge aviser eller skaffe tv-seere. Helt markant har denne opfattelse været på de store amerikanske tv-stationer. Her har klimadækningen været så beskeden og sporadisk, at det i sig selv er et af tidens skandaløse mediesvigt. Da rapporten fra FN’s Klimapanel blev offentliggjort sidste efterår, var der flere store stationer, der slet ikke omtalte den.