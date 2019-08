Den havde du sikkert ikke lige set komme: Kandis-Johnny hitter med dansktopsange om abstrakt kunst

Performeren Søren Mølstrøm og musikeren Johnny Hansen vil vise, at et maleri af Albert Mertz hverken er mere eller mindre svært eller banalt end en popsang. Derfor har de skrevet en række numre om kunstværker på Sorø Kunstmuseum. Et af dem har ligget nummer et på Dansktoppen. Resten spiller de snart ved en koncert foran billederne på museet.