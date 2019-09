Den prisbelønnede fotograf Jan Grarup bliver beskyldt for at skifte sine venner ud regelmæssigt: Han taler gerne om det hele, også om sit alkoholmisbrug. Faktisk må vi spørge Jan Grarup om det meste.

Den prisbelønnede reportagefotograf Jan Grarup bliver beskyldt for at være besværlig og for at skifte sine venner ud regelmæssigt. Han bliver også kritiseret for fortsat at sætte livet på spil, selv om tre af hans fire børn allerede har mistet deres mor. Han taler gerne om det hele, også om sit alkoholmisbrug, faktisk må vi spørge Jan Grarup om det meste. Og låne hans udstyr, når han skal fotograferes.