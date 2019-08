Svend Brinkmann: Jeg øver mig dagligt i at bekymre mig mere

Svend Brinkmann er evigt optimist, skriver han i denne klumme. Og han kan desværre se, at netop det problem er ved at forplante sig til næste generation.

Lige så længe jeg kan huske, har jeg været plaget af et lyst sind.

På trods af de talrige tv-aviser om atomvåben og aids, jeg så som barn, faldt det mig aldrig ind, at menneskeheden for alvor skulle være truet. Når jeg hørte om terror eller kidnapninger, forestillede jeg mig aldrig, at sådanne katastrofer kunne ramme min egen familie. Uanset hvor mange voldelige computerspil, jeg spillede, lykkedes det mig ikke at blive aggressiv eller indebrændt.

Formentlig skyldes problemet, at min opvækst var præget af stor tryghed, kærlighed og rummelighed. Ja, det var nærmest en curlingfamilie. En gang imellem skulle jeg gå ud og tømme skraldespanden, men ellers blev jeg ikke mødt af mange krav.

Da jeg lod håret gro, forærede min mor mig blot et hårelastik. Ingen tænkte på, hvordan jeg kunne blive den bedste udgave af mig selv.

Problemet forsvandt ikke i teenageårene. Jeg gjorde ellers alt, hvad jeg kunne. Jeg lyttede til dystopisk punkrock og aggressiv metalmusik. Jeg begyndte selv at spille, men blev aldrig vedvarende trist af de mange sange i mol. Jeg begyndte også at læse romaner om mennesker, der sank til bunds. Jeg ville så gerne erfare Weltschmerz.

Jeg aspirerer til at leve som pessimist og synes, at det er både sejere og dybere med den negative livsholdning. Men jeg er uhjælpeligt fanget i en positiv spiral

I gymnasiet læste jeg Camus og Sartre: Livet er absurd, som Sisyfos skubber vi stenen op ad bjerget uden mening, helvede er de andre, og verden er kvalmefrembringende. Det var budskaberne, men de ville ikke trænge ind. Jeg kunne ikke slippe tanken om, at livet overordnet set er skønt, og at EM-sejren i ’92 var værd at fejre.

Hang til uværdige grineflip

Jeg forstod hurtigt, at det lyse sind var udtryk for en overfladisk livsindstilling. Dybe tænkere og store kunstnere er martrede, ulykkelige sjæle, som ryger cigaretter, sjældent griner og aldrig passer deres sengetider. Jeg elskede at komme tidligt i seng og eksperimenterede ikke med at ryge. Jeg ville ikke risikere selv at skulle betale mit kørekort. Sommetider fik jeg endda uværdige grineflip. Det kan stadig ske.

Jeg har aldrig været i decideret behandling for mit lyse sind – hverken hos læger eller psykologer. Men hver dag øver jeg mig lidt i at tænke negativt. Jeg har læst om, at den såkaldte »defensive pessimisme« kan være en gavnlig livsindstilling.

Forskning har vist, at det kan hjælpe mennesker, hvis de forestiller sig, at tingene går galt, nedsætter deres forventninger og foretager såkaldte negative visualiseringer. Jeg aspirerer til at leve som pessimist og synes, at det er både sejere og dybere med den negative livsholdning. Men jeg er uhjælpeligt fanget i en positiv spiral.

Jeg kan desværre se, at mit problem er ved at forplante sig til næste generation. Selv om jeg ofte taler med mine børn om krig, klima og døden som eksistentielt grundvilkår, er de tilsyneladende helt kørt fast i en glæde ved at være til

Det værste er ikke, at jeg selv bliver mere overfladisk og happy-go-lucky af det lyse sind. Nej, det værste er, at jeg bliver dårligere til at forstå de problemer, der findes i verden. Hvordan skal vi kunne reagere adækvat på klimakrisen, stigende ulighed, social uretfærdighed og marginalisering, når vi grundlæggende tror, at det hele nok skal gå? Filosoffen Simon Critchley mener, vi bør vende selvhjælpslitteraturens budskaber på hovedet, og hans bog om emnet hedder derfor ’How to stop living and start worrying’.