»Det er et stykke historie, der forsvinder«: Københavnsk museum lukker efter et kvart århundrede

Københavns Fængslers Museum har i 25 år lukket besøgende ind i en del af historien, som kun få har oplevet. Og heldigvis fristes man til at sige.

For gennem årene har museet fortalt historien om livet bag tremmer, livet i det det københavnske fængselsvæsen fra 1662 og frem til i dag.

Men nu er det slut. Museet skal lukke og er allerede nu ved at blive afviklet, fordi Kriminalforsorgen, der driver museet, skal bruge lokalerne til andet formål. Det skriver TV 2 Lorry.

»Vores primære opgave er jo at føre fængselsdrift, så derfor vil vi altid have driften i centrum. Men det er klart for os alle sammen, at det er et stykke historie, der forsvinder. Det er vi alle sammen ærgerlige over, men det kan ikke være anderledes desværre«, siger Lea Bryld, der er institutionschef for Københavns Fængsler.

Vemodigt farvel

Museet har huset omkring 800 historiske genstande fra seks københavnske fængsler herunder ’undvigelsesremedier’, ulovlige genstande, effekter fra krigsårene 1940-45 og eksempler fra tiden, hvor fængslet producerede legetøj.

Kriminalforsorgen vil »i videst mulig omfang« forsøge at få andre museer til at overtage effekterne.

Men derfor er det stadig et vemodigt farvel til et stykke af historien, for de otte frivillige, der har drevet museet gennem årene. De er alle tidligere fængselsfunktionærer og har været med til at skabe den efterhånden store samling.

Museet har årligt 3.000 besøgende, men nu hvor nedlukningen er i gang er det ikke længere muligt at booke en rundvisning eller komme ind fra gaden. Museets lokaler skal nu bruges til en nyoprettet transportafdeling for Kriminalforsorgen med 130 medarbejdere.