Ny kulturminister sætter nationalt mål: Alle danske børn skal have mulighed for at spille et instrument

Joy Mogensen vil som den første socialdemokratiske kulturminister i 25 år flytte fokus fra de store til de små institutioner for at få flere danskere til at kaste sig ud i kulturlivet.

Kulturdebatten i Danmark skal handle mindre om de store museer og teatre og mere om musikskoler, biblioteker, lokale museer og alle de andre steder, som er danskernes første indgange til et liv med kunst, litteratur og musik.

Ifølge kulturminister Joy Mogensen er det kernen i den socialdemokratiske kulturpolitik anno 2019. Hun er den første socialdemokratiske kulturminister i 25 år, og hun har tænkt sig at sætte et klart aftryk i det ministerium, partiet selv indstiftede i 1961.

Hovedopgaven er at nå ud til den store gruppe af især danskere med lave indkomster, der aldrig bruger kulturens institutioner, mener Joy Mogensen, der i et større interview i Politiken for første gang siden sin indsættelse sætter ord på regeringens prioriteringer på kulturområdet.

»Vi bruger i dag meget tid på at tale om Det Kongelige Teater og for lidt tid på at diskutere musikskoler. For meget tid på de store institutioner og for lidt på de institutioner, som faktisk er trinbrættet ind i kulturlivet. De trin skal styrkes, synes jeg, for ellers bliver tærsklen ved med at være meget høj for alt for mange«, siger Joy Mogensen, der i dag deltager ved sin første socialdemokratiske kongres i Aalborg som kulturminister.

»Jeg ser min opgave som socialdemokratisk kulturminister – efter alle de her mange års fravær – som nu for alvor at få stillet skarpt på det her: Hvordan sikrer vi, at flere faktisk får lyst til at bruge kulturen?«, siger hun.

Det skal for eksempel være lettere for børn at komme på musikskole, lyder det fra kulturministeren.

»Jeg vil gerne sætte det som et nationalt mål, at alle børn får muligheden for at spille et instrument. I dag har de kommuner, der har flest, 12 til 15 procent af en ungdomsårgang igennem. Det er ikke mange, og mange steder er der halvandet til to års ventetid«, siger Joy Mogensen, som dog ikke angiver, hvordan politikken konkret skal gennemføres eller finansieres.





Hun må have læst DF’s musikudspil

Ifølge kulturkommentator og redaktør på kulturmagasinet Søndag Aften Tom Ahlberg vender Joy Mogensen Kulturministeriet og kulturpolitikken i en ny retning.

»Kulturministeriets fokus har i rigtig mange år handlet om det synlige, det, man viser frem på for eksempel Det Kongelige Teater eller i dansk film. Fokus har handlet mere om, hvad man viser, og hvad det er for institutioner, vi har, end hvad det er for brugere, der er, og hvordan man får flere mennesker til at blive aktive og også udøvende selv. Det er noget, der ofte er blevet talt om i højstemte momenter, men det er meget få, der har taget initiativer, der er mærkbare«, siger Tom Ahlberg.

Han understreger, at der er nødt til at følge enten penge eller ændret struktur med, hvis ikke de fine intentioner skal ende som tomme ord.

Musik- og kulturskolerne bliver ofte beskyldt for at være et tilbud til den pæne middelklasses velopdragne børn. Og det med nogen rette, medgiver formanden for Danske Musik- og Kulturskoler, Thomas Winther. Men det er langtfra skolernes intention, anfører formanden. Han ser en stor signalværdi i ministerens udmelding, faktisk er den »fuldstændig forjættende«.

»For os handler det om at få musik og kultur bredt ud til børnene og være en del af kommunernes velfærdsprofiler«, siger Thomas Winther, der også har mærket besparelserne på kulturområdet.

»Men penge er ikke alt, det her handler også om opmærksomhed og om at diskutere, hvad vi vil med vores musik- og kulturskoler og alt det, man kan kalde breddekulturen«, siger han.

Joy Mogensens fokus på bredden mødes også af bifald på den borgerlige fløj i Folketinget.

Alex Ahrendtsen mener, at ministeren må have »læst DF’s musikudspil fra 2018«. Men skal de pæne ord blive til noget, vil det koste penge, siger Venstres kulturordfører, Britt Bager:

»Dem er hun nødt til at finde, for det er jo ikke gratis for eksempel at afskaffe ventelisterne til musikskolerne«.