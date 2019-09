Søren Pind var meget tæt på at blive chef på Det Kgl. , afslører han i ny bog

Fakta

Røre om Pinds bog

11. september udkom tidligere Venstreminister Søren Pinds erindringsbog ’Frie ord’.

Heri fortæller han bl.a., at han i 2011 var fast besluttet på at blive formand for sit parti, men formand Løkke Rasmussen var presset i diverse bilagssager, så kampagnen for Pind blev parkeret på et sidespor, så han ikke risikerede at overstråle sin formand.

Han fortæller også om, at næstformand Kristian Jensen konstant modarbejdede og lagde fælder for Løkke Rasmussen, da de udgjorde Ventres formandsskab.

Forleden kom det frem, at Søren Pind kan have brudt sin tavshedspligt ved i bogen at citere direkte fra møde med FBI’s daværendechef, James Comey. Netop den type oplysninger førte til dom over en tidligere PET-chef.

Bogen byder på kontroversielle, grumt tegnede portrætter på tidligere kolleger som Claus Hjort Frederiksen og Jens Rohde.

