Forsangers alkoholmisbrug tvinger Metallica til at aflyse turne

Alle Metallicas koncerter er aflyst de næste måneder. Det verdenskendte band, der har danske Lars Ulrich bag trommerne, har valgt at udskyde otte koncerter, der skulle have fundet sted i Australien og New Zealand i løbet af oktober og november til et senere tidspunkt.

Bandet har valgt at aflyse de kommende koncerter, fordi bandets frontfigur James Hetfield skal i behandling for sit alkoholmisbrug. Det skriver Metallica på deres Facebook side:

»Som de fleste af jer sandsynligvis ved, så har vores bror James kæmpet med afhængighed i mange år. Nu har han desværre været nødt til at gå i behandling igen«.

Det er offentligt kendt, at han har kæmpet med et sit misbrug, og det er heller ikke første gang, at James Hetfield må i behandling. Hetfield har tidligere været indlagt til 11 måneders afvænning.

15 års ædruelighed

Ifølge bandet så har de i sinde at vende tilbage til Australien og New Zealand, så snart James Hetfileds helbred og deres skema tillader det. Bandet er foreløbigt planlagt til at turnere i Sydamerika i foråret.

Men indtil videre er der ikke fastlagt nogen dato på, hvornår bandet kan vende tilbage til scenen.

James Hetfield har kæmpet med sin alkoholafhængighed hele sit voksenliv, men har i lange perioder været helt tørlagt. Tilbage i 2016 oplyste bandet, at Hetfield havde været tørlagt i 15 år, men siden da er bandets frontfigur lige så stille svundet ind i afhængigheden igen.

Verdens største live-band

Selvom Metallica nu har været nødsaget til at aflyse en lang række koncerter, så har bandet stadig utrolig stor succes med deres livekoncerter. Faktisk er Metallica kåret til det med succesfulde live-band nogensinde med en samlet indtægt fra billetsalg på godt 9,5 milliard danske kroner. Det viser en undersøgelse fortaget af Pollstar.

Dermed overgår Metallica de andre sværvægtere såsom Guns N’ Roses og AC/DC.

Metallica turnerer lige nu verden rundt med deres WorldWired Tour, som de har været på siden 2016. Den afsluttes først til næste år.

I juli måned optrådte bandet i Parken i København, hvor Politikens anmelder gav koncerten fire stjerner.