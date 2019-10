»Kim Larsen ville ikke have gjort det«: Jacob Haugaard fjerner ordet 'negerdistrikt' fra 'Midt om natten'-hit

Så er det slut med ordet ’negerdistrikt’.

I hvert fald hvis man spørger komiker og musiker Jacob Haugaard.

Da Haugaard sidste uge optrådte i TV 2’s nye Charlie-program ’En trekant en sang’ med hittet ’Haveje’, som især blev populært i filmen ’Midt om natten’ og sunget af Kim Larsen, sang han den ikke helt, som man ellers kender den.

Han har nemlig fjernet ordet ’negerdistrikt’ fra sin sang og erstattet det med ’fattigt distrikt’. Haugaard siger til TV 2:

»Det er af almindelig høflighed. Man må ikke sige ’neger’ mere, så jeg har taget det ud«.

Selvom Jacob Haugaard ingen klager eller andre sure opstød har fået over ordet ’negerdistrikt’ i sangen, mener han stadig, at sangen fra 80’erne skulle følge med i tiden.

»Kim Larsen ville ikke have gjort det« Jacob Haugaard

»Det var et fedt billede dengang, men tingene har ændret sig. Så hvis det generer nogen, er det okay for mig at fjerne det. Men Kim Larsen ville ikke have gjort det«, påpeger han.

Danskerne er uenige

Haugaard er bestemt ikke den eneste, der i senere tid har ændret ord og vendinger til noget, som er mere politisk korrekt. Halfdan Rasmussens berømte bog ’Børnerim’ udkom i endnu en ny udgave i 2019, dog uden otte rim, der indeholder ord som ’neger’ og ’hottentot’, som Gyldendal mener, kan virke ’racistisk nedsættende’.

Halfdan Rasmussens datter, Iben Nagel Rasmussen, forsøgte at kæmpe imod, at de otte rim skulle fjernes fra den nye udgivelse. Hun sagde til Politiken, at Gyldendal i stedet burde have forklaret, at der var tale om ord, man brugte, dengang Halfdan Rasmussen skrev sine rim:

»Det virker mærkeligt. Hvor ender man så? Hvornår skal man ellers censurere og med tilbagevirkende kraft tage ting ud af film eller digte, hvor man ville bruge et andet sprogbrug i dag. Det er jo et tidsbillede også. Jeg synes personligt, at det er ærgerligt«.