Hovedstadens teatermiljø løber med for megen opmærksomhed og for mange penge. Sådan har det i årevis lydt fra teaterdirektør Peter Westphael fra Randers Egnsteater. Nu får hans teater særlig anerkendelse og øget millionstøtte i ny scenekunstaftale. Og han ved godt, hvordan pengene skal bruges.

Midt på den trafikerede Mariagervej uden for centrum af Randers ligger den firkantede bygning som et forvokset parcelhus i røde mursten. Kun en narrehat og skiltet over døren på en sort tilbygning afslører, at vi befinder os på byens teater.