Lyden af dine egne knuste knogler: Hård aften gav publikum på kassen og sendte dem en tur gennem krematorieovnen

Hvor sjovt er det egentlig at være et nutidigt menneske? Svaret, publikum fik på næstsidste aften af avantgardefestivalen Gong, var et hårdtslående wake up call. Først lever du dit liv efter et NemID-kort – køber hus, bliver skilt, tjekker din hjemmeside hos SKAT – og så dør du og bliver brændt. Slut.