Fem hjerter: Vi var nødt til at sende to anmeldere til denne udstilling på Den Sorte Diamant

Den Sorte Diamant har sat to sammen i én og samme udstilling: digteren Ursula Andkjær Olsen og billedkunstneren Sophia Kalkau. De er nok forskellige, og dog har de meget at være fælles om. Et sådant møde kræver også et møde mellem to anmeldere, så vi sendte både kunstanmelder Peter Michael Hornung og lyrikanmelder Thomas Bredsdorff.