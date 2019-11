Så blev Jane Fonda arresteret - for fjerde uge i træk

De sidste fire fredage har politiet i den amerikanske regeringsby Washington D.C. foretaget anholdelser af nogle af landets mest celebre personer, heriblandt den 81-årige amerikanske skuespiller Jane Fonde.

Anholdelserne sker som følge af ulovlige miljøprotester og førte fredag til, at skuespilleren blev ført i håndjern ud af kongresbygningen Capitol.

»Politiet forsøger at finde ud af, hvad de skal stille op. Jeg har fået at vide, at hvis jeg bliver ved med at blive anholdt hver uge, bliver jeg måske smidt i brummen«, siger Jane Fonda i et interview med britiske BBC.

Den amerikanske skuespiller valgte allerede i 1970’erne at bruge sin berømmelse til at protestere mod Vietnamkrigen og et mugshot fra hendes anholdelse i november 1970 gik jorden rundt som symbol på stille ulydighed. I den forbindelse blev hun sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer, der dog siden viste sig at være vitaminpiller.





Der er, fortæller skuespilleren, forskel på at blive anholdt dengang og nu.

»De giver dig håndjern på ved hjælp af sådan nogle plastikting - ikke de gode gamle metal-håndjern. De gør mere ondt«, siger Jane Fonda til BBC.

De seneste demonstrationer er inspireret af den svenske miljøaktivist Greta Thunberg og de unge mennesker, der har valgt at følge hendes eksempel, fortæller skuespilleren. De unge er »langt mere kyndige, end vi var, da vi var i den alder«, siger skuespilleren.

Ved at benytte sin berømmelse til at rette opmærksomheden mod klimaproblematikken, er faren, at hun selv løber med opmærksomheden, og det er den amerikanske skuespiller bevidst om, siger hun.

»Jeg mener ikke, at det, som miljøbevægelsen har brug for lige nu, er martyren Jane Fonda«.

Hun håber da heller ikke, at protesterne ender med en fængsling.

»Jeg skal til at begynde inspilningerne til ’Grace og Frankie’«, siger hun med henvisning til den populære Netflix-serie, hvor hun spiller overfor 80-årige Lily Tomlin.

Andre modne amerikanske stjerner, der er blevet anholdt under miljødemonstrationer de seneste uger, er Ted Danson og Sam Waterston.