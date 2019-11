Billetsalget går »rigtig godt« til forestilling på Betty Nansen, hvor publikum skal være splitternøgne

Når du ankommer til Betty Nansen 14. november, vil du få udleveret en badekåbe og en mulepose.

På balkonen er der indrettet omklædningsrum til damer og herrer, og med dit tøj i muleposen og badekåben bundet om livet kan du nu finde din plads i salen. Når alle sidder på deres plader, er det tid. Nu skal alle i salen åbne deres badekåber, og sådan skal alle sidde, afklædt, under hele forestillingen.

Forestillingen er ’En Skærsommernatsdrøm’, der til særforestillingen opføres under titlen ’Nøgen på Betty – slip kontrollen og gå nøgen i teateret’. Her er målet at give publikum følelsen et kontroltab, ligesom i Shakespeares stykke, hvor fire personer forsvinder ind i en skov.

»Vi har leget med tanken om, hvordan vi kan få publikum til at mærke kontroltabet og ikke bare betragte det på en scene«, siger teatrets producent og ene direktør, Eva Præstiin til Berlingske.

»Vi skræller alt af os, og så har vi en ren oplevelse og måske også en anden oplevelse, end vi plejer, fordi vi sidder uden tøj på«

Inspirationen er hentet fra museumsverdenen i Paris, men ifølge det danske teater er det første gang, at man realiserer nøgenteater på netop denne facon. Også direktøren og andre ansatte vil være nøgne under stykket, lyder forsikringen.

»Oplever vi forestillingen anderledes, fordi det er en skærpet og usædvanlig omstændighed at sidde der i en teatersal uden tøj på? Man har allerede smidt facaden – bogstavelig talt – og går åben ind til en oplevelse. For os er det et lige så stort eksperiment som for dem, der tør komme«, siger Eva Præstiin til Berlingske.

Der er visse regler forbundet med deltagelse. Man må ikke fotografere undervejs, og i pausen iklæder man sig igen sin badekåbe.

Teatret har allerede solgt »rigtig mange billetter« til forestillingen, men indtjeningen havde været større med et påklædt publikum, indrømmer direktøren.

’En Skærsommernatsdrøm’ er instrueret af Elisa Kragerup og er ifølge Politikens anmelder et stærkt og sanseligt eksempel på, hvordan teatret, når det er bedst, kan åbne en dør ind til fællesmenneskelige drømme og drifter.