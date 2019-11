Tal R til færinger, der vil lave hans maleri om til hundredvis af dyre ure: »Respektløst«

De to barndomsvenner bag firmaet Letho ønsker at skabe debat om kunsten, siger de.

Ideen er, at du vælger dit helt personlige udsnit af Tal R-maleriet ’Paris Chic’. Herefter bliver det lille cirkelrunde udsnit til baggrunden på en urskive, som du så køber for 10.000 kroner.

Projektet hedder Letho og er skabt af to barndomsvenner fra Færøerne med en baggrund i konceptudvikling og design.

Og det skal bremses.

I hvert fald hvis man spørger Tal R, der har stillet krav om, at projektet opgives. I en mail til Politiken skriver kunstneren:

»Jeg ser det som nogen, der forsøger at tjene penge og få opmærksomhed ved at lave et produkt ud af min kunst, og det gør mig ærlig talt ked af det«.

»Jeg synes, det er et respektløst projekt, og det ærgrer mig, hvis jeg og måske også andre kunstnere skal bruge tid og ressourcer på at kæmpe imod det, for vi vil hellere bruge vores tid på at lave vores kunst«.

Du har tidligere sagt i interview, at du er ligeglad med, hvad der sker med dine kunstværker, efter de har sluppet dine hænder. Hvorfor er dette anderledes?

»Det er korrekt, at jeg mener, at når nogen har købt et værk, jeg har skabt, er de i deres frie ret til at gøre med det hvad de vil, så længe det forbliver privat«.

»Hvad jeg derimod ikke er ligeglad med er, hvordan de behandler værket i offentligheden, i dette tilfælde hvor maleriet ødelægges som et samlet værk for at blive brugt som urskiver i ure, der sælges til højestbydende«, skriver Tal R i en mail.

Foto: Mikkel Hørlyck

Dann Thorleifsson, der er en af de to stiftere af Letho, afviser, at urene bliver lavet for at tjene penge, selv om der er store beløb involveret.

Håbet er at sælge mellem 100 og 300 ure, men de ønsker ikke at oplyse, hvor mange ure, de har solgt indtil videre. Prisen ligger på 10.000 kroner pr. stk, udover det første ur, som ved en auktion blev solgt til 41.000 kroner.

Maleriet har kostet omkring 600.000 kroner, oplyser Dann Thorleifsson, og er købt på et galleri. Dertil kommer produktionsomkostningerne til selve urene, som er »kvalitetsure«.

»Vi vil gerne skabe debat og rykke grænser, og det er det, kunst gør«, siger han. »Så vi synes, vores projekt har det samme, som et kunstværk har«, siger han.

Er det kunst?

»Det er mere kunst, end det er ure. Kunst behøver ikke være maleri på kanvas. Det handler også om at rykke grænser og prøve nye ting af. Vi synes, vi bidrager til Tal R’s værk og gør det til noget andet. Det er jo lavet mange gange før. Asger Jorn købte andres kunstværker og malede dem over, og de hænger på Silkeborg Kunstmuseum«.

»Vi ødelægger den oprindelige form, men kunstværket er ikke det, du ser. Det er ikke billedet på væggen. Det er historien, der er det vigtigste«.

»I sidste ende har brugerne lavet et nyt værk, som står tilbage. Maleriet vil få en masse huller efter de skiver, der er udvalgt, og det er også spændende, hvad der kommer ud af det - man kunne hænge det på væggen og diskutere det. Dermed vil det få et helt andet udtryk, og måske et mere spændende udtryk«.

Manglende samtykke

I brevet til Letho fra Tal R’s advokat - som Politiken har fået delvist refereret - bliver der henvist til ophavsretsloven.

»Det giver god mening at rejse det krav«, siger ekspert i ophavsret og advokat ved Journalistforbundet Anders Sevel.