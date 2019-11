Vrede demonstranter blokerer premieren Roman Polanskis nye film med romerlys

Der blev ingen gallepremiere på instruktøren Roman Polanskis nye film ’J’accuse’ (’Jeg anklager’) tirsdag aften i den parisiske biograf ’Le Champo’, hvor alt ellers var stillet og stadset op til verdenspremieren.

BLÅ BOG Roman Polanski Født 1933 i Paris. Barndom og ungdom i Frankrig og Polen. Uddannet på filmskolen i Lodz, Polen. Han har modtaget en Oscar for filmene ’Tess’, ’Chinatown’ og ’Pianisten’. Dertil kommer utallige priser på festivalerne i Cannes, Berlin og Venedig. Eftersøgt af USA for påstået voldtægt af mindreårig.

Arrangementet blev aflyst, da 40 demonstranter i en times tid havde blokeret indgangen klædt i sort og med røde romerlys i hænderne samt skilte med navnene på 6 kvinder, som har beskyldt Roman Polanski for at have voldtaget dem.

Jeg troede, jeg skulle dø. Chokket, advarsler og min ungdom gjorde, at jeg ikke stod frem Valentine Monnier, fotograf

Senest anklagede fotografen Valentine Monnier i fredags i avisen Le Parisien den 86-årige Roman Polanski for i 1975, da Valentine Monnier var 18 år, at have kaste sig over hende i sin skihytte i Schweiz. Og hendes gengivelse af, hvad der gik for sig, svarer nøje til, hvad hun efter den påståede voldtægt fortalte en af sine venner, har vennen bekræftet.

»Jeg troede, jeg skulle dø. Chokket, advarsler og min ungdom gjorde, at jeg ikke stod frem. Jeg havde en følelse af afmagt, for Frankrig havde gjort ham urørlig«.

Den 86-årige Roman Polanski afviser, at han skulle have voldtaget fotografen, og han overvejer angiveligt at sagsøge Le Parsien, som offentliggjorde beskyldningerne. Men før denne seneste anklage imod Roman Polanski, har 5 andre kvinder beskyldt ham for voldtægt, og en gammel sag fra USA klæber fortsat til hans navn.

En sag, hvor han i 1977 erkendte sig skyldig i seksuelt samkvem med en mindreårig, men dernæst flygtede fra USA, hvor myndighederne siden forgæves har krævet ham udleveret.