Derfor fodrer koalaen sine unger med afføring

’Animalium’ er et slags zoologisk museum på over hundrede sider med store flotte illustrationer. Og det er især børn, der har adgang.

Lige med undtagelse af slanger, lus, lopper og ottebenede medlemmer af spindler-familien (altså edderkopper!) er dyr populære hos børn. Børn ikke bare holder af dyr. De holder dem også. De kan ligefrem føle et langt større ansvar over for dyrene derhjemme end over for de lektier, som de får for i skolen.