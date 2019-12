Ny dokumentar følger livstidsdømte Peter Madsen i året op til drabet på Kim Wall

En ny dansk dokumentarfilm, ’Into the Deep’, følger gennem et år Peter Madsen. Filmen, der får premiere i starten af næste år, vil give et indblik i historien om opfinderen og mentoren, der bliver til en morder.

En ny dansk dokumentarfilm, som får premiere på Netflix næste år, følger Peter Madsen i månederne og dagene op til drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Det oplyser producenten Plus Pictures i en pressemeddelelse.

Filmen ’Into the Deep’ er skabt af den debuterende australske filminstruktør Emma Sullivan, som bor i Danmark. Hun begyndte i 2016 optagelserne til en dokumentar, der skulle handle om Peter Madsens værksted og hans forsøg på at blive den første amatørastronaut i rummet.

Men et år inde i optagelserne sker der en dramatisk drejning, da Peter Madsen dræber Kim Wall på sin ubåd. I filmen er der optagelser fra den 10 august 2017, den dag, hvor Kim Wall interviewede Peter Madsen på hans ubåd og senere døde.

»Det her er en meget personlig historie for mig. Da jeg startede projektet var jeg vidne til en gruppe unge, der mødtes for at deltage i noget fælles og noget positivt med en mentor de beundrede. Men så skete det ubærlige«, udtaler Emma Sullivan i en pressemeddelelse.

De unges vidneforklaringer og Emma Sullivans optagelser bidrog til at få Peter Madsen dømt.

»Dét at blive en del af et sådan mareridt ændrer dit liv for evigt. Filmen er et vidnesbyrd om de her unge mennesker, der langsomt må erkende sandheden om den mand, de har arbejdet med og den frygtelige forbrydelse, han har begået«.

Filmen får verdenspremiere på den amerikanske Sundance Filmfestival i slutningen af januar og kan ses på Netflix senere i 2020.

Peter Madsen blev i september sidste år idømt fængsel på livstid, den strengeste straf i Danmark, for drabet på Kim Wall. Sagen blev dækket intensivt i både danske og udenlandske medier.