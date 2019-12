Harvey Weinstein: I skal huske mig for den banebrydende filmskaber, jeg var. Ikke det, jeg er blevet til

Harvey Weinstein udtaler i et interview med The New York Post, at han føler sig som »den glemte mand« efter utallige beskyldninger om seksuelle overgreb med mere. Flere af kvinderne, der har beskyldt filmproducenten, tager til genmæle og siger, at han intet fortjener.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Flere end 80 kvinder har beskyldt den tidligere amerikanske filmproducer Harvey Weinstein for at have begået seksuelle overgreb og sexchikane, og det var blandt andet de beskyldninger, der satte gang i den omfattende MeToo-bevægelse tilbage i oktober 2017.

Nu står han frem i et eksklusivt interview med The New York Post, hvori han siger, at han føler sig som »den glemte mand«. Han mener, at han burde blive husket for, hvor meget han ifølge sig selv har gjort for kvinder rent professionelt.

»Jeg har lavet flere film om kvinder og med kvindelige instruktører end nogen anden filmproducent. Og det var for 30 år siden, hvor det i dag er kommet på mode. Jeg gjorde det som den første. Jeg var banebrydende«, siger han i interviewet.

Men alt hans arbejde, mener han, er blevet glemt »på grund af det, der skete« – altså, de mange beskyldninger. Han plæderer for, at folk bør anerkende, hvad han var, frem for det han er »blevet til«.

Vi nægter at lade dette rovdyr omskrive sin overgrebshistorie 23 kvinder i en fælles udtalelse

» Han vil blive husket«

Douglas H. Wigdor, der repræsenterer tre af de kvinder, som har beskyldt Harvey Weinstein for seksuelle overgreb og sexchikane, siger i den forbindelse ifølge The Guardian, at han ikke har »ondt af« filmproducenten.

Han mener, at alt det, Harvey Weinsteins tidligere har udrettet, med god grund er blevet »overskygget af hans rædselsvækkende handlinger«, som beskyldningerne går på.

»Mr. Weinsteins seneste pr-stunt på aftenen for hans straffesag motiverer yderligere til at fortsætte med at retsforfølge de beskyldninger, der vil afsløre, hvem han er«.

23 af kvinderne kalder ifølge The New York Post Harvey Weinsteins agenda med det nylige interview for en måde, hvorpå han »nok en gang kan manipulere samfundet«.

»Han siger i et nyt interview, at han ikke ønsker at blive glemt. Jamen, det bliver han heller ikke. Han vil blive husket som et seksuelt rovdyr og en krænker, der ikke angrer, og som tog alting. Han fortjener intet«, siger kvinderne i en fælles udtalelse.

»Han vil blive husket af det kollektive testamente fra utallige kvinder, som rejste sig og sagde stop. Vi nægter at lade dette rovdyr omskrive sin overgrebshistorie«.

Million-forlig

Den 67-årige producent blev interviewet, efter han i retten i sidste uge angiveligt nåede til enighed om et forlig med flere end 30 af de kvinder, som står bag de mange beskyldninger.

The New York Times skrev i den forbindelse, at Harvey Weinstein som følge af forliget er fritaget for at erkende skyld, fejl og lovovertrædelser.

Forliget er ikke godkendt i retten eller underskrevet af parterne, men der er tilsyneladende enighed om et beløb på 25 millioner dollar (omkring 168 millioner kroner).

Og det indebærer, at næsten alle civile sagsanlæg fra filmskuespillere og tidligere ansatte hos Harvey Weinstein afsluttes – og som følge heraf fritages han for at erkende skyld, fejl og lovovertrædelser.

Forliget er dog adskilt fra en straffesag mod filmskaberen i New York. Her vil anklagemyndigheden retsforfølge ham for seksuelle overfald på to kvinder i henholdsvis 2006 og 2013.

Retssagen indledes 6. januar 2020, og Weinstein risikerer en livstidsstraf, hvis han findes skyldig i alle anklagepunkterne.