Lucia Odoom: I Vesten elsker vi K-pop og ’Parasite’. Men i Sydkorea er mainstreamkulturen ude i et stormvejr

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Bong Joon-hos anmelderroste og Golden Globe-vindende film, ’Parasite’, er for tiden på alles læber. Filmen er et af mange eksempler på, at vi i Vesten bør interessere os mere for den samtidskunst og populærkultur, der kommer fra Sydkorea. For det er bestemt ikke kun i filmene, at man kan opleve, hvordan samfundskritik smelter sammen med kunst hos sydkoreanerne.​​​