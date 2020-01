Der er kommet et nyt generationskampråb: Har du ikke hørt udtrykket ’OK boomer’, er du nok en af dem, det skal ramme

Yngre mennesker parodierer de store årgange, der er født mellem 1946 og 1964. Generationen beskyldes for ikke at kunne stave – men let blive forarget over andres sprog, skriver sprogforsker Marianne Rathje i denne klumme.