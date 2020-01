Oprah Winfrey afslører, at rap-mogul forsøgte at presse hende til at opgive film om seksuelle overgreb

Talkshowværten Oprah Winfrey fortæller, at den amerikanske pladeselskabsstifter Russell Simmons flere gange har forsøgt at presse hende til at trække sig fra arbejdet med en dokumentarfilm, hvori flere kvinder beskylder rap-mogulen for at have begået seksuelle overgreb mod dem. Winfrey afviser dog, at Russells gentagne henvendelser er årsag til, at hun har trukket sig som producent.