Katrine Marie Guldager: Dan Turèll ville få et chok, hvis han så, hvor travlt alle pludselig har med at være noget helt specielt

Ingen i dag gider indgå i en massebetegnelse og være almindelige. Alle vil være unikke. Men hvorfor skulle vi overhovedet have bøger og film, hvis de ikke netop forsøgte at iscenesætte noget alment, spørger Katrine Marie Guldager i denne uges klumme, hvor hun hylder almindeligheden.

Kort før nytår blev jeg bedt om at være spåkone. Hvordan vil vi her i 20’erne se tilbage på 10’erne? Hvilke ting lægger vi bag os, og hvad vil fremtiden bringe? En af de ting, jeg sagde, var nok noget, jeg i virkeligheden går og håber. For jeg håber sådan, at fællesskabet snart får en revival i dette land. Helt siden Anders Fogh kom til, har fællesskabet lidt under, at vi tror, at vi kan klare alting selv, at vi selv er skyld i alting, og i øvrigt: Hvis de andre snyder, gør jeg også.​​​

Hvem gider være den eneste lovlydige borger, der overholder færdselsreglerne, når ingen andre gør? Hvem gider altid være den, der tager kaffe og kage med til grundejerforeningsmøderne, når ingen andre gør? Nej, vel? Egoisme smitter. Hvis andre ikke gider tænke på mig, gider jeg ikke tænke på dem.

Det var i øvrigt også Anders Fogh, der overraskende fortalte, at klassekampen var slut, og sikke et kæmpe scoop: med et fingerknips at usynliggøre klassemodsætninger i dette land. Men hvad nu med den arbejdende befolkning, var de så også bare forsvundet? Ja, ville mange mene, for industrien er alligevel flyttet til udlandet. Og indrømmet, arbejderklassen er skrumpet. Men er den også forsvundet? Og hvad med folket? Er folket forsvundet, bare fordi ordet klinger gammeldags?

Grunden til, at ordet klinger gammeldags, er nok den, at ingen i dag gider indgå i en massebetegnelse. Det er de færreste, der siger om sig selv: Jeg er en del af den grå masse. Nej, så hellere være noget helt unikt (også selv om man udtaler ordet forkert og siger ’junik’).

Findes det almindelige liv så heller ikke? Hvad med almindelige problemer? Og hvad i det hele taget med det almene? Er det bare aflyst i en tid, hvor vi så hæmningsløst dyrker individualiteten?

Men som en klog mand engang sagde, består vi alle både af noget, vi deler med alle mennesker (vores biologi for eksempel), noget, vi deler med nogle mennesker (vores sprog, vores kultur for eksempel), og så består vi selvfølgelig også af noget, som virkelig er helt særligt for os, noget, vi ikke deler med nogen. Vi er altså både almindelige og særlige, en del af den kedelige grå masse og ikke.

Den almindelige læser

Jeg kom til at tænke på det for nylig, da der i en facebookdebat var en, der hævdede, at den almindelige læser ikke findes. Dét var jeg overrasket over at høre. Findes det almindelige liv så heller ikke? Hvad med almindelige problemer? Og hvad i det hele taget med det almene? Er det bare aflyst i en tid, hvor vi så hæmningsløst dyrker individualiteten?

Normalt sætter man et begreb som ’den almindelige læser’ i citationstegn, for det jo ikke sådan, at han eller hun findes personificeret i en konkret person, som vi kan interviewe, selv om det kunne være sjovt:

Hvad mener den almindelige læser så om denne bog? Er den almindelige læser glad for denne bog?

Hvorfor skulle vi overhovedet have bøger og film, hvis de ikke netop forsøgte at iscenesætte noget alment?

På den anden side er det indlysende, at der er nogle ting, almindelige mennesker har lettere ved at læse end andre. Så selvfølgelig findes der almindelige læsere, ligesom der findes almindelige biografgængere, almindelige spørgsmål og almindelige problemer.

Hvorfor skulle vi overhovedet have bøger og film, hvis de ikke netop forsøgte at iscenesætte noget alment? Hvorfor skulle kulturstoffet egentlig fylde så meget i aviserne, hvis ikke det adresserede noget af det, vi alle har tilfælles? Er noget af det fantastiske ved bøger og film ikke netop, at vi kan få øje på hinanden gennem alle vores forskelligheder? At vi ved at læse kan ophæve ensomheden og (gen)forbinde os med fællesskabet?

Dan Turèll erklærede, at han holdt af hverdagen, og Tove Ditlevsen sagde, at hun skrev for den almindelige læser. De ville nok begge få et chok, hvis de stadig levede og så, hvor travlt alle i dag har med at være noget helt specielt. Måske kunne vi blive bedre til at vedkende os vores almindelighed? I hvert fald kan det almindelige også være vidunderligt.