Kulturredaktøren: SAS-reklamen er ikke udtryk for skandinavisk selvhad. Snarere tværtimod

Natten til torsdag modtog reklamebureauet &Co en bombetrussel. Oplysninger om deres medarbejdere florerer på højreradikale internetfora. Hvad er det, der gør SAS-kampagnen ’What is truly Scandinavian?’ så kontroversiel?

»We can’t wait to see what wonderful things we will bring home next«. ​​​​​