Coronavirus og censur: Kinas intellektuelle er tavse, mens borgere 'smugler' deres kritik af styret ud på internettet

Coronavirussen fra Wuhan har skabt en krise for det kinesiske styre, men foreløbig er det fællesskabsfølelsen, der dominerer i det store land. Forfatterforeningen opfordrer sine medlemmer til at skrive opmuntrende tekster, mens kritiske borgere omskriver virkeligheden for at slippe gennem censuren med deres kommentarer på nettet, som 900 millioner kinesere nu er på.