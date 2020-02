Dette er en lukket fest for mænd uden kvinder

Automatisk oplæsning

Ved indgangen til natklubber i Istanbul kan man ofte læse ordene ’Damsiz girilmez’: Ingen adgang uden kvindelig ledsager. Et adgangskriterium, der kun gælder mandlige gæster.

Men samme fænomen kan man støde på i Danmark.

Festarrangøren Adem Akar holder årligt 5-6 koncerter med mad og tyrkisk musik i Danmark og skriver altid på plakaten, at »mænd kun har adgang med en kvindelig ledsager«.

»Det er for at undgå, at der kommer unge mænd og laver ballade, drikker sig for fulde og kommer op at slås«, siger Adem Akar.

For enden af en rød løber i et selskabslokale i Glostrup byder han velklædte par, familier med børn i klapvogne og venindegrupper velkommen til en koncert med den tyrkiske popsanger Ümit Sayin. Men her er ingen grupper af mænd.

Ligebehandlingsnævnet har fået en klage

Ifølge Politikens oplysninger er denne praksis med at afvise uledsagede mænd langtfra enestående i det tyrkiske miljø i Danmark. Men man må ikke forskelsbehandle på baggrund af køn til offentlige arrangementer, fastslår Institut for Menneskerettigheder. Ligebehandlingsnævnet oplyser, at det netop har modtaget en klage med den ovennævnte problemstilling, men kan ikke oplyse, hvem parterne i sagen er, eller hvornår der vil blive truffet en afgørelse.

Venstres ligestillingsordfører, Fatma Øktem, er født Aarhus, men har tyrkiske rødder. Hun mener ikke, at afvisningen af enlige mænd hører hjemme i Danmark.

»Vi ser på ligestilling på en helt anden måde i Danmark og burde være kommet meget længere. Også i de tyrkiske og andre minoritetsmiljøer«, siger hun.

Adem Akar er klar over, at hans måde at holde koncerter på er på kant med loven. Derfor skriver han på plakaten, at det er et privat arrangement. Men den går ikke, når alle kan købe billet, slår Institut for Menneskerettigheder fast.