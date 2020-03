Nej DR. Melodi Grand Prix handler ikke om national sammenhængskraft! Den karantæneramte sangdyst savnede virkelig sit glimmerklædte og regnbuefarvede publikum

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det var ikke intentionen at bevidne årets sangkonkurrence fra min 13-tommers lap top. I stedet skulle jeg have siddet blandt alle de andre glimmerbøsser, hr og fru Danmark og melo-fanatikere i Royal Arena på Amager. Men så kom der et coronavirus forbi og en politisk henstilling om, at man ikke bør forsamle sig i grupper på over 1.000 mennesker.