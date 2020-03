Ny plan i Aarhus: Kunstnere frygter, at »det skæve og det sære« forsvinder

Kort om

Bydelsplanen for Sydhavnen

I Sydhavnen i Aarhus har kommunen planer om at skabe et kvarter, »hvor kunsten og kulturen sammen med et blomstrende erhvervsliv driver udviklingen af en socialt bæredygtig bydel med plads til byens socialt udsatte og med plads til bevægelse«. Nu frygter kunstnere, at huslejerne bliver for høje og lejemålene for små til moderne kunstudfoldelse. Foreløbig er der vedtaget en bydelsplan for området nord for Jægergaardsgade, og der skal nu udarbejdes en lokalplan. ​