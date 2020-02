Ekstremt voldelig naziserie med Al Pacino får kritik for »farlig, fjollet karikatur« af holocaust

Den omdiskuterede serie ’Hunters’ om nazijægere i 1970’ernes New York får kritik for ekstremt voldelige og upræcise skildringer af mord på jøder. Seriens skaber svarer, at serien »ikke er en dokumentar og aldrig har forsøgt at være det«

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Amazons nye serie ’Hunters’ om en gruppering, der opsøger og dræber tidligere og aktive nazister, har fået heftig kritik af organisationer og anmeldere for en unødvendig voldelig fremtoning og historisk upræcis skildring af drab på jøder under holocaust.

Auschwitz Memorial, en organisation, der står for at bevare den tidligere kz-lejr i Auschwitz, hvor over 1,1 million mennesker blev dræbt mellem 1940 og 1945, har kritiseret ’Hunters’ for at tegne en ’farlig, fjollet karikatur’ af begivenhederne under holocaust-massakren.

Det er især en opdigtet flashbackscene i serien, hvori nazisterne har opsat indespærrede jøder på et skakbræt, som én for én bliver slået ihjel, som får organisationen til tasterne på Twitter.

Auschwitz was full of horrible pain & suffering documented in the accounts of survivors. Inventing a fake game of human chess for @huntersonprime is not only dangerous foolishness & caricature. It also welcomes future deniers. We honor the victims by preserving factual accuracy. pic.twitter.com/UM2KYmA4cw — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 23, 2020

I efterfølgende tweets, udskælder Auschwitz Memorial scenen som en »falsk historie, der aldrig skete i Auschwitz«

»Auschwitz var et rigtigt sted, hvor mennesker led. Det ville være meget bedre, hvis seriens instruktører ville sætte fokus på, hvad der skete ved visse scener, der er tættere på sandheden«, skriver organisationen.

I serien oplever den superkloge jødiske newyorker Jonah Heidelbaum (Logan Lerman) at hans bedstemor, en overlever fra nazisternes koncentrationslejre, bliver skudt af en maskeret mand i deres hjem.

Jonah Heidelbaum bliver i sin søgen efter en forklaring taget under vingen af Meyer Offerman, spillet af Al Pacino, bedstemorens ven og ligeledes overlever fra koncentrationslejrene. Offerman er lederen af en gruppering, der opsøger og dræber alle nazister, der overlevede krigen og nu bor i USA.

Serien er inspireret af virkelighedens nazijægere efter 2. verdenskrig og den amerikanske regerings ’Operation Paperclip’, en hemmelig rekruttering af omtrent 1.600 tyske forskere, ingeniører og teknikere - herunder mange tidligere nazister - i forsøget på at få et teknologisk forspring over Sovjetunionen i rumkapløbet under den kolde krig.

Al Pacinos figur Meyer Offerman bygger delvist på ukrainske Simon Wiesenthal, der overlevede holocaust og tre selvmordsforsøg.

Men hvor Al Pacino i ’Hunters’ på brutal vis dræber de nazister, han opsporer, så gik virkelighedens Simon Wiesenthal fredeligt til værks. I samarbejde med den amerikanske regering fandt han frem til flere end 1.000 nazister, som han retsforfulgte og fik fængslet, skriver DR.

Seriens jødiske skaber og producer, David Weil, svarede på kritikken i en længere udtalelse, hvor han beskrev sin egen oplevelse under et besøg på Auschwitz, hvor hans bedstemor var indespærret under krigen.

»’Hunters’ er en historisk dramaserie med fiktive karakterer, der er inspireret af virkelige hændelser. Men det er ikke en dokumentar, og har aldrig forsøgt at være det«, siger David Weil, der tilføjer, at han håber at fortætte en dialog med Auschwitz Memorial, og mener, at de »er på den samme side og arbejder mod de samme mål«

Auschwitz Memorial tilføjer i øvrigt i et Twittersvar, at de udøver konsultation til filmproduktioner, der ønsker at skildre begivenhederne under Anden Verdenskrig, men at de sjældent bliver spurgt af produktionsselskaberne.