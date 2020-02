DR rykker sendetidspunkt på dramaserie: For voldsomt at vise terror kl. 20.00

Automatisk oplæsning

DR’s søndagsdrama ’Når støvet har lagt sig’ følger i ti afsnit otte fremmede mennesker før og efter et terrorangreb. Sædvanligvis sendes serien klokken 20.00 søndag. Men det femte afsnit, som sendes på søndag, hvor selve terroraktionen vises, kommer i æteren uden for bedste sendetid, og bliver udskudt til klokken 21.15.

DR oplyser, at det kun er søndagens episode 5 som vil blive udskudt til 21.15, og de resterende fem epsioder bliver vist til normal tid. Christian Rank, der er dramachef på DR, forklarer, at man har valgt at gøre terroraktionen i episoden »mere realistisk end meget, man ellers ser på tv«, og at man derfor ikke har vurderet episoden som egnet til klokken 20 på fladen, ligesom speakeren før visningen kommer med en mundtlig advarsel.

»I søndagens afsnit ser vi det terrorangreb, som på mange måder er omdrejningspunktet for serien, og som sender samtlige karakterer i en ny retning. Det er en scene, der kan opleves voldsom, ikke nødvendigvis fordi man ser eksplicit vold, men fordi vi har valgt at fokusere på, hvordan det som almindeligt menneske opleves at blive fanget i et terrorangreb«, siger Christian Rank.

Hvor barsk skal en udsendelse være, før I vælger at udskyde den?

»Det skal være indhold, som overskrider, hvad vi tænker er normalt at vise i primetime, hvilket selvfølgelig altid er en vurderingssag. I det her tilfælde spiller det ind, at det er en længere realistisk scene samtidig med, at terrortruslen er en aktuel trussel, og det derfor kan virke ekstra skræmmende for seerne«

Dramachefen mindes ikke at et søndagsdrama på kanalen før er blevet udskudt, og DR har også taget forbehold på streamingplatformen DRTV.

»DRTV adskiller sig jo naturligvis fra vores flow-kanaler i det, at man selv aktivt skal vælge, hvad man vil se og hvornår. Det sagt, så har vi valgt at markere afsnittet med et klart advarselsskilt, så folk er bevidste om indholdet, før de ser det. «

Seerinteressen for ’Når støvet lægger sig’ er efter første afsnit dalet, viser tal fra Kantar-Gallups seerundersøgelse.

Det første afsnit fra den 2. februar havde 945.000 seere, det andet 802.000, og det fjerde afsnit trak 571.000 seere foran skærmen, mindre end det halve af hvad TV2’s sjette afsnit af mandagsserien ’Badehotellet’ præsterede.

Christian Rank afviser, at seertallene har noget med udskydelsen at gøre.

»Nej, det er udelukkende indholdets karakter, og hvordan det vil påvirke seerne, der ligger bag beslutningen, som er truffet lang tid før, at vi kendte til seertal«

Ingen actionvold

Den konceptuerende instruktør bag seriens afsnit 1, 2 og 5, 9 og 10 Milad Alami, forklarer, at søndagens femte episode er et kerneafsnit, som farver særligt de fire første episoder. Attentatet blev nødt til at fylde en del, men det var vigtigt for instruktøren, at gøre scenen så realistisk og autentisk som muligt.

»Det var vigtigt for os, at volden i episoden ikke skulle være et blodbad af actionvold. Det skulle være realistisk og tørt, som i virkeligheden. Man ser ikke flere mennesker dø end i andre serier, men det opleves så meget mere realistisk«, siger han.