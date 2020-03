Hvordan lever vi midt i Jordens kollaps? Dansk kunstprojekt vil have os til at tale om det – mens vi kører i tog

En masseuddøen. Ifølge filosof Esther Michelsen Kjeldahl (billedet) og kunstner Madeleine Kate McGowan er corona-virussen en påmindelse om, at vi alle er en fælles krop. At vi mennesker er knyttet til hinanden. Ligesom vi er knyttet til vores planet, der i disse år forandrer sig drastisk – arter uddør op til tusind gange hurtigere end normaltilstanden. Vi bliver nødt til at tale om klimakrisen og vores indbyrdes afhængighed, siger de. Og for dem begynder samtalen i de europæiske tog.