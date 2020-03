Få overblikket: Fodboldkampe, koncerter og konferencer aflyses efter statsministerens coronaanbefaling

Automatisk oplæsning

Politiken opdaterer løbende listen over arrangementer, som aflyses.

Sport

Superligaen og 1. division

Alle superligakampe og 1. divisionskampe afvikles i resten af marts uden tilskuere.

Divisionsforeningen har ikke planer om at aflyse nogle kampe, så længe der ikke er en sundhedsmæssig vurdering af, at der ikke bør spilles, oplyser de i en pressemeddelelse.

​

Fodboldlandsholdet

Fodboldlandsholdets hjemmekamp mod Færøerne 27. marts bliver spillet uden tilskuere. Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) på deres hjemmeside. Køberne af de cirka 6.000 solgte billetter bliver nu tilbudt at få pengene tilbage.

DBU er samtidig i dialog med UEFA og det færøske fodboldforbund og vurderer, om kampen overhovedet skal gennemføres, da det ikke er muligt at udskyde den. ​​​

DBU vil også gå i dialog med de danske sundhedsmyndigheder og det engelske fodboldforbund om den planlagte venskabskamp mod England på Wembley i London 31. marts.

Ishockey

De sidste 8 kampe i den bedste ishockeyliga for mænds grundspil bliver afviklet uden tilskuere, oplyser Metalligaen. ​​​

På mandag klokken 10 mødes Ligaforeningens medlemmer , hvor det besluttes, hvordan der skal opereres i resten af sæsonen og det kommende slutspil.

Forbund

Danmarks Idrætsforbund opfordrer forbund og klubber til at følge myndighedernes anbefaling om at udskyde eller aflyse arrangementer med over 1000 personer.

Det rammer blandt andet gymnastikstævnet Forårsdage i Roskildehallerne i weekenden, hvor der ifølge sn.dk skulle have været omkring 10.000 deltagere.

Håndbold

Alle håndboldkampe i de to bedste rækker hos både mænd og kvinder skal spilles i tomme haller i resten af marts, oplyser Divisionsforeningen Håndbold.

Der vil ikke være tilskuere til stede, når det danske kvindelandshold i håndbold i slutningen af marts spiller to testkampe mod Brasilien i Holstebro og Nykøbing Mors, skriver Ritzau.

Champions League-kampen mellem Team Esbjerg og Metz på søndag spilles også uden tilskuere, oplyser klubben.

Kultur

X Factor

Når de resterende, håbefulde amatørsangere i aften toner frem på skærmen på TV2 for at forsøge at synge sig videre i ’X Factor’, bliver det i et studie uden familie, venner og heppende publikummer.

Det bekræfter Have Kommunikation - der står for pr-arbejdet i forbindelse med ’X Factor’ - til Ekstra Bladet.

Danmarks Radio

DR aflyser ét arrangement og gennemfører to uden publikum

Melodi Grand Prix afholdes, men uden tilskuere. Arrangementet finder sted 7. marts i Royal Arena, hvor der er plads til 10.000 tilskuere, men de får nu ikke adgang. DR fortæller, at pengene for billetten refunderes.

DR’s arrangement ’P8 Jazz Alive 2020 One Night Only’ i Koncerthuset fredag aften, 6. marts gennemføres, men uden publikum. Transmissionen på P8 Jazz gennemføres som planlagt.

P3 Guld afvikles som planlagt i Musikkens Hus i Aalborg lørdag 28. marts, men det bliver uden publikum. Det oplyser P3 på Facebook.

Orkesterfestivalen den 7.-8. marts i DR Koncerthuset aflyses.

Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater gennemfører alle forestillinger indtil videre, men reducerer kapaciteten ved samtlige forestillinger til og med 31. marts 2020, så der kun sidder en tilskuer på hvert andet sæde. Det betyder, at alle forestillinger har en kapacitet på under 1.000 personer.

Kunder med billet til en af teatrets forestillinger i marts 2020 vil blive kontaktet direkte.

Alle rundvisninger og gratis aktiviteter aflyses resten af marts, skriver Ritzau.

Tivoli

Tivoli oplyser til Politiken, at de åbner som planlagt den 2. april for årets sommersæson i Tivoli, med mindre de får noget andet at vide af myndighederne.

Forestillinger i Glassalen og Koncertsalen afvikles som planlagt, da gæsteantallet i i marts ikke overstiger 1000. I de få forestillinger hvor der er flere end 1000, flyttes tilskuere over til andre spilledage.

Koncerter i Store VEGA​

Koncerthuset Vega i København, der har plads til 1.500 publikummer, oplyser, at udsolgte koncerter i den kommende tid som udgangspunkt ikke kan gennemføres.

Koncerter, der har solgt under 1000 billetter, vil stadig blive gennemført med en begrænset billetkapacitet. Dette gælder aftenens koncert med Kelis.

»Vi sørger for, at alle billetkøbere får direkte besked via billetudbyderen, hvis en koncert udskydes eller aflyses. Du kan også holde dig opdateret i koncertbegivenhederne på Facebook«, skriver Vega på deres hjemmeside.

Koncerter i Lille VEGA og Ideal Bar

I Lille VEGA er der plads til 450 gæster, og i Ideal Bar er der plads til 200 gæster. Derfor vil koncerter på disse scener ikke blive berørt, og gennemføres som planlagt.

Andre koncerter

Bryan Adams koncert i Vejle 20. marts er aflyst. Det bekræfter festivalleder Lars Charlie Mortensen, Jelling, over for Vejle Amts Folkeblad.

Malurts koncerter er aflyst i fredag i Vejle og og lørdag i Ringsted. Det oplyses på Malurt-forsanger Michael Falchs facebookprofil.

Portalen i Greve aflyser denne weekends koncerter med Lis Sørensen, Poul Krebs, Kristian Jørgensens All Stars og Rosa fra Rouladegade. Koncerterne forsøges gennemført på et senere tidspunkt, men der er endnu ikke fastsat nye datoer.

Den danske popstjerne Bro skulle fredag have givet koncert i storcentret Rødovre Centrum. Men koncerten er blevet aflyst, oplyser han til BT.