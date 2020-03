Byer formes af sygdom og død: Vil også coronapandemien ændre København?

Mågeskrig, kirkeklokker og baskende duevinger ledsager vindens susen gennem byen. Et kinesisk par med maske for munden og kamera om halsen går ned ad Vester Voldgade, klar til at spotte den pittoreske by. Men det berømmede boblende københavnske byliv, byen med udeserveringer og liveability i verdensklasse, kommer ikke ind i billedet. Det er sat i karantæne, skoddet til som pølsevognen på Rådhuspladsen. Selv om blæsten gør sit for at omfordele blade og tabt papir, har manden med den gule vest i renholdningsvognen mindre at bestille end normalt en søndag formiddag. Ingen lattergaspatroner, ingen glasskår, ingen overfyldte skraldespande.

