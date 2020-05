Nikoline Werdelin efter to måneder i slowmotion:»Det her kunne være en chokstart på en anden måde at leve på«

Dramatiker, tegner og snart også romanforfatter Nikoline Werdelin plejer at føle sig som en sart skovsnegl midt i myldretidstrafikken. Udsat for en evig overdosis af indtryk. Det satte coronaen en stopper for. Og hun savner ikke det tabte. Tværtimod. Hun håber, at vi bruger den bratte opbremsning til at lægge vores maniske livsform om, så vi selv kan holde til den, og så kloden kan holde til os.