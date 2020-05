Århundredets grænsefest er aflyst: Måske har Danmark slet ikke fortjent Sønderjylland

For 100 år siden blev Sønderjylland dansk igen ved genforeningen, som skulle fejres i år. Just nu, da festen skulle kulminere, tog vi en tur langs den lukkede grænse for at lede efter festen, der blev væk. Vi mødte stor skuffelse på begge sider og nogle tyskere, som glæder sig til at besøge Danmark, når grænsen åbner igen midt i juni.