Da det var værst, blev der sat ild til en kvinde i hver femte dag

Danmarks nye heksemuseum fortæller historien om den mørke periode, hvor vi brændte mennesker levende. En tid, hvor folk stimlede sammen i en cirkel for at se på. En tid, hvor fattige kvinder kunne blive henrettet for at tjene skillinger på sort magi og nordisk voodoo. Men alle kunne ende på bålet. Det minder gyseren om Maren Spliids – der blev brændt på Galgebakken i 1641 – os om. Politiken tog til de små gader i Ribe for at besøge museet HEX!, som åbner på tirsdag.