Fie Laursen havner i ny shitstorm - denne gang undskylder hun ikke

For tredje gang alene i år er influencer Fie Laursen havnet i en massiv shitstorm efter et opslag på Instagram, hvor hun reklamerer for sugardating. Flere partier vil have det gjort ulovligt med den form for reklame.

I januar handlede det om brasilianske numseløft i Tyrkiet.

I marts handlede det om sugardating, og nu handler det så om sugardating igen - og i øvrigt om salg af brugte trusser.

Vi taler om ting, den danske influencer Fie Laursen reklamerer for på sin instagramprofil og som efterfølgende skaber enorm omtale og massiv kritik.

Denne gang startede lavinen fredag, da den kvindelige realitystjerne, blogger og influencer lagde et opslag op, hvor hun opfordrede sine mere end 300.000 følgere til at oprette en profil, på en side hun selv benytter til at sælge nøgenbilleder, frække videoer og brugte trusser.

Hun skrev denne gang specifikt, at reklamen var henvendt til de af hendes følgere over 18 år, der var trætte af dårlige Tinder-dates og kunne bruge lidt luksus i hverdagen.

Det fik en lang række andre kendte danskere til at reagere kraftigt. Mest prominent var måske ’X Factor’-vært Sofie Linde, der i en lang story på Instagram tog kraftigt afstand fra reklamen og bad sine egne følgere tænke sig meget nøje om, hvis de overvejede at tjene penge gennem sugardating.

Instagramfænomenet Anders Hemmingsen bad direkte de af sine følgere, der også fulgte Fie Laursen om at stoppe med at følge hende. Også Irina The Diva, Tessa, Christopher og en lang række andre mere og mindre kendte har taget afstand fra Laursens opfordring.

Skal gøres ulovligt

Ifølge TV 2 har debatten nu fået flere partier på Christiansborg til at kræve handling fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

For som markedsføringsloven er i dag, er der nemlig intet forkert eller ulovligt i Fie Laursens opslag. Opslaget er meget tydeligt markeret som reklame, og der står eksplicit i teksten, hvilken aldersgruppe reklamen henvender sig til.

Men her kommer loven til kort, mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

»Det her er i virkeligheden hvidvask af prostitution, og man kan lokke unge ud i noget, der har meget skadelige konsekvenser for dem«, siger han til TV 2.

Han bakkes op af både Det Konservative Folkeparti og SF.

Vil ikke undskylde igen

Det er kun to en halv måned siden, at Fie Laursen sidst reklamerede for sugardating og blev kritiseret for det højlydt. Dengang endte hun med at slette opslaget og undskylde offentligt.

»Det er en kæmpe fejl. Det er virkelig dumt. Jeg tror bare, at jeg tit glemmer, at der er børn, der følger mig«, sagde hun til Kulturen på P1.

Men nu siger Fie Laursen selv, at den undskyldning kun kom på grund af det massive had, hun følte rettet imod sig.

Hun turde derfor ikke »stå ved sine holdninger«, som hun skriver i en sms til Se og Hør.

»Nu har jeg valgt at stå ved den, jeg er, støtte de kvinder, der har valgt at gå den vej og guide dem ind i en sikker retning frem for en gråzone. Jeg vil hverken undskylde denne gang eller skyde skylden på min borderline. Det er en reklame, jeg har lavet«, skriver hun i sms’en til Se og Hør.

Og det er meget bekymrende, at hun igen reklamerer for sugardating. Det fortæller Red Barnets psykolog Kuno Sørensen til DR.

»Vi ved jo, at sugardating – særligt for unge udsatte – kan føre videre til prostitution, og at det kan være en oplevelse, der giver dem et knæk på selvværdet«, siger han.