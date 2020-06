I 2020 siger de fra: I Nordvest ligger en genial mands fotoskole. Men bag de bleggule mure gemmer sig en historie om mobning og chikane

I en klage til bestyrelsen på fotoskolen Fatamorgana kritiserer 32 elever skoleleder Morten Bo for bl.a at opføre sig grænseoverskridende over for eleverne. Tre elever har i år dette semester forladt skolen i protest over hans adfærd. Nu har bestyrelsen indkaldt de tre elever til et møde. Morten Bo tager kritikken »dybt alvorligt«, men vil ikke kommentere den før dagens bestyrelsesmøde.