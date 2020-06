Joy Mogensen vil have fjernet pornovideo fra joy-mogensen.dk

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Rapperen Nikoline har brugt internetadressen joy-mogensen.dk til at dele sin kontroversielle musikvideo til nummeret ’Gourmet’, efter den er blevet fjernet fra YouTube.

Det er kulturminister Joy Mogensen (S) træt af, og nu vil hun have den fjernet, siger hun til Ekstra Bladet.

»Kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er fundamentale værdier. Og man må lave alle de provokationer, man vil. Men man bør ikke gøre det i andres navn. Det er et principielt spørgsmål her, nemlig at alle mennesker har ret til at bestemme over, hvordan deres eget navn bruges på nettet«, skriver kulturministeren i en mail til Ekstra Bladet.

Ministeren har bedt rapperen om at holde op med at bruge adressen joy-mogensen.dk, og hvis videoen ikke bliver fjernet, vil Socialdemokratiet gå videre til Klagenævnet for Domænenavne, der »findes lige præcist for at håndtere denne slags sager«, skriver ministeren.

Foto: Manuel Alberto Claro I videoen medvirker bl.a. skuespilleren Sara Hjort Ditlevsen.

I videoen medvirker bl.a. skuespilleren Sara Hjort Ditlevsen. Foto: Manuel Alberto Claro

I et tidligere interview har Nikoline udtalt, at hun bruger kulturministerens navn som en stikpille, fordi ministeren under coronanedlukningen af Danmark sagde, at det ville være »upassende« at begynde at tale om kultur midt under en sundhedskrise, og fordi samme kulturminister er blevet udskammet over i et interview at sige, at cd’en ’Absolute Music 2’ har betydet meget for hende.

Den eksplicitte musikvideo, der viser nøgenhed og oralsex, er, ifølge rapperen, et opgør med pornoficering og brug-og-smid-væk-kultur.