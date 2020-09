Et øjebliks uopmærksomhed fik Dy Plambeck til at svede af desperation

I midten af august købte jeg to kattekillinger til min datter på en gård uden for Hillerød. Hun havde ønsket sig dem i flere år, hun havde allerede givet dem navne: Kirsten og Rosa. Vi havde aftalt, at de skulle bo i hendes gamle legehus i haven og være udekatte. Jeg havde selv en udekat som barn, jeg tænkte: To katte – det er nemt, de skal have lidt mad indimellem og strejfe omkring.

Min datter og jeg henter kattekillingerne en lun eftermiddag, de installeres i legehuset og i den lille indhegning, som jeg har bygget om legehuset. Jeg følger min datter i skole, tager hjem igen og lukker kattene ud i den lille gård. Jeg går op for at hente lidt vand til dem ved huset, jeg er væk i måske tre minutter. Da jeg kommer tilbage til gården, er kattene væk. Indhegningen er tom, legehuset er tomt, og det slår mig med rædsel, at jeg fuldstændig har undervurderet kattenes evne til at hoppe, springe og kravle. De er kommet ud trods det halvanden meter høje hønsenet, mit hjerte galoperer, håndfladerne bliver våde, min datters katte, haven er ikke indhegnet, grunden er 3.000 kvadratmeter, bagved ligger skoven. Hvor er de?

I det samme bliver jeg ramt af en følelse af afmægtighed, der er så stor en del af at være mor, at være forælder, at være menneske i det hele taget. Jeg formår ikke engang at passe på mine datters katte, de har været hos os under et døgn. Nu er de væk. Min datter skal have en veninde med hjem fra skole og se kattene, hvordan skal jeg forklare, at jeg lukkede dem ud og ikke passede på dem? Vil min datter tænke det, som jeg selv tænker: Hvordan skal jeg kunne passe på hende, når jeg ikke engang kan passe på to katte?