Derfor er dansk design i dag verdensberømt

Bøger med så smukke omslag, at de ligner små gaveæsker. Stole med messingornamenter, kurvede udskæringer og silkebroderede sæder. Keramiske vaser, der ligner svampe og med fugle og slanger, som danser over glasuren. Sølvkander med bladranker og brocher, som er dækket af insekter.

Skønvirkestilen er en af de mest kreative perioder inden for dansk kunsthåndværk og arkitektur. Vi kender den fra de smukke ornamenter, og fordi eftertiden tog så kraftigt afstand fra alt det dekorerede, at vi endte med et designudtryk, der blev så barberet, at det blev kedeligt.

Kedelig kan man ikke påstå, at skønvirkestilen var, og på trods af at stilen kun var rigtig hot i perioden 1880-1910, er det tankevækkende, hvor stor en betydning den fik for dansk design.