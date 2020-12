Alexander Vesterlund har genset 'Alletiders jul' – og blev glædeligt overrasket over det høje musikalske niveau

Jeg foretrækker at se og høre de samme ting hvert år, når det bliver jul, for julen handler for mig om gentagelsen. Ved at gentage det samme igen og igen kommer man måske ikke nærmere essensen, som man logisk skulle tro, men smører snarere følelsen med et ekstra lag nostalgi. Derfor kan jeg for eksempel høre de samme sange igen og igen – og måske komme i julestemning.

Men en af de ting, jeg ikke ligefrem har genset år efter år, men som for alle personer mellem 30 og 40 år helt sikkert vækker genklang, er Pyrus-julekalenderen ’Alletiders jul’ fra 1994, som jeg kom til at binge, fordi den pludselig var der.

Det mest slående er selvfølgelig, hvor ekstremt gammel den ser ud nu. At se den i 2020 er som den rejse tilbage i historien, som personerne i kalenderen selv foretager, da julen bliver væk, og de skal finde den. Teknologien, der gjorde nisserne små og dengang virkede så overbevisende, ser nu dybt kunstig ud. Det er også underligt at høre dem synge om, at julen var bedre i gamle dage, mens de græmmes over en nutid, der i dag er ... gamle dage.